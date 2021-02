Voorzichtig met droogblazers en haardrogers: nieuwe adviezen voor kappers, scholen en bedrijven

Wees voorzichtig met haardrogers. Dat is de waarschuwing die de Hoge Gezondheidsraad vandaag de wereld instuurt in een nieuw advies. Want wie niet oppast, blaast mogelijk besmette deeltjes naar andere bezoekers. Ook bedrijven en horecazaken krijgen nieuwe adviezen, zoals het uitschakelen van handdrogers in de toiletten.