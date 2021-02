Crevits wil langdurige tijdelijke werklozen verplichten naar VDAB te stappen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil dat driekwart van de langdurig tijdelijk werklozen even elders aan de slag gaat of een opleiding volgt. Daarvoor vraagt ze aan haar federale collega Pierre-Yves Dermagne (PS) om werk te maken van een verplichte inschrijving bij de VDAB na drie maanden “intensieve” tijdelijke werkloosheid.

Concreet kijkt ze naar werknemers die per maand tien dagen tijdelijk werkloos zijn en dat voor drie maanden lang. Dat zijn er wel wat. In de laatste maanden van 2020 gaat het om ongeveer 25.000 werknemers in Vlaanderen. Alles bijeen stond de teller eind 2020 op 162.009 werknemers die op de uitkering moesten terugvallen.

Die technisch werklozen krijgen nu al veel informatie van de VDAB, over tijdelijke jobs en opleidingen. In normale tijden is er al een regeling dat zij zich na bepaalde tijd verplicht moeten inschrijven bij de VDAB, maar voor de coronawerkloosheid geldt dat niet. Dermagne kondigde aan dat de huidige vorm van technische werkloosheid verlengd wordt tot juni. En hij liet ook verstaan dat het de bedoeling is dat de regionale diensten meer informatie krijgen over welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan. Crevits acht de tijd rijp om daar nog een stap verder in te gaan.

Haar ambitie is om zo driekwart van alle “intensief” tijdelijke werklozen een opleiding te laten volgen of toch zeker voor even aan een andere job te helpen. Bonden en werkgevers waren het al eens geworden om de ambitie op de helft te zetten. “We moeten blijven nadenken hoe we onze bedrijven en hun werknemers zo duurzaam mogelijk door deze crisis kunnen loodsen”, zegt Crevits. “Opleiding maakt daar een essentieel deel van uit.”