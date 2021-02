5.000 euro voor gouden tip die verdwijning van Ilse Stockmans opheldert

Leuven / Aarschot - Een onderzoekscollectief looft een beloning van 5.000 euro uit voor wie met een gouden tip de verdwijning van Ilse Stockmans uit Aarschot kan ophelderen. Nu woensdag, op 17 februari, is het exact 34 jaar geleden dat de jonge vrouw verdween.

De 19-jarige Ilse Stockmans liep school in Leuven, en ze zou die bewuste dinsdag in 1987 met de trein terug naar Aarschot pendelen. Een vriendin zag haar nog richting het station wandelen. Haar moeder Josephine Nuyts, vandaag 81 jaar, wachtte haar op aan het station van Aarschot. Daar kwam haar dochter nooit aan.

In 2009 maakte Child Focus deze verouderingsfoto van Ilse Stockmans. Zo zou ze eruitzien op 48-jarige leeftijd. Foto: Child Focus

“Sinds de verdwijning is er nooit één spoor opgedoken. We weten nog altijd evenveel als toen: niets”, zegt Kurt Wertelaers van het onderzoekscollectief ‘Bureau Van Meerbeeck’. Daarom looft hij nu een beloning uit voor wie de verdwijning kan ophelderen. “In de eerste plaats hopen we die éne persoon te bereiken, die alles weet. De persoon verantwoordelijk voor de verdwijning. Maar daarnaast kan hij of zij in de loop der jaren zijn geheim gedeeld hebben met anderen.”

Mensen kunnen anoniem reageren, maar de gouden tip is deze die naar Ilse Stockmans zelf leidt. Er moet een bewijs zijn. Wie iets weet, heeft tot 17 juni 2021 de tijd om te reageren via info@bureauvanmeerbeeck.com. “We zetten er een deadline op. Wie iets weet, moet er geen jaren over nadenken. Het is nu of nooit.”