“Helemaal afschaffen leidt tot Amerikaanse toestanden”: iedereen wil minder partijdotatie, niemand wil te diep in eigen vel snijden

In de nasleep van de affaire-El Kaouakibi komt de partijfinanciering weer stevig in het vizier. Geen partij die durft te beweren dat ze niet rijkelijk bedeeld worden met overheidsgeld. Maar over hoe het dan met minder kan, lopen de meningen uiteen. Over één ding zijn ze het wel eens: “De dotaties helemaal afschaffen, leidt tot Amerikaanse toestanden.”