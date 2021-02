Minister van Wonen Diependaele lanceert campagne voor betere woningkwaliteit

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert een campagne om de woningkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. Daarvoor rekent hij op de website Woningkwaliteitswijzer. “Daarmee willen we op een laagdrempelige manier de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen verbeteren”, zegt hij. “Door te informeren, te sensibiliseren en ten slotte te stimuleren om waar nodig kleine of grotere ingrepen aan woningen uit te voeren.”

Er is nog wat werk aan de winkel. 11 procent van de woningen in Vlaanderen verkeerde in 2018 in slechte tot zeer slechte staat. Dat is al een verbetering ten opzichte van 2013, toen het nog om 14 procent ging. Diependaele wil nu ook die laatste procenten aanpakken.

“We willen dat iedereen weet dat er woningkwaliteitsnormen bestaan en dat het belangrijk is om ze te volgen”, zegt hij. “De succesvolle campagnes van vorig jaar over de woningkwaliteitsnormen, het belang van rookmelders en de preventie van CO-vergiftiging tonen aan dat brede sensibilisering werkt.” Om de nodige aandacht te krijgen, komt er een campagne op tv, radio en het internet.