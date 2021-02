Kinderen met aandoening dreigen extra toeslag te verliezen: extra loon voor artsen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt met een oplossing voor de betalingsproblemen bij kinderen met een aandoening. Die krijgen in het groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag, normaal een toeslag. Maar door een gebrek aan evaluerende artsen, dreigden velen die te verliezen.

Om die toeslag te krijgen en te behouden, moesten gezinnen op gezette tijden langs bij zo’n evaluerende arts. Maar door een acuut tekort aan artsen, ontstonden lange wachtlijsten en liepen sommigen hun verhoogde toeslag mis.

Daarom trekt Beke nu de verloning voor die artsen op, in de hoop om er snel meer aan te trekken. De mensen die in de problemen komen door hun deadline, krijgen een verlenging van hun huidige toeslag. Als later blijkt dat ze recht hadden op meer geld, krijgen ze dat met terugwerkende kracht op de bankrekening. Blijkt dat ze recht hadden op minder, zullen ze dat geld niet moeten terugbetalen.

In totaal zijn de voorbije twee jaar 10.292 dossiers opgestart bij de Vlaamse overheid. Zo’n 1.026 dossiers komen in aanmerking voor een terugwerkende betaling. Alles bijeen rekent Vlaanderen dat het zo’n 1,6 miljoen euro extra zal kosten de komende jaren. Beke reageert tevreden. “Ik ben blij dat deze maatregel is goedgekeurd. Deze mensen hebben nu een oplossing nodig.”