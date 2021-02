Na burn-out maak je derde minder kans op promotie: “Dat is nog problematischer”

Dat mensen die een burn-out achter de rug hebben moeilijker een nieuwe baan vinden, was al bekend. Nu blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent dat ze, eens volledig hersteld, ook een pak minder kans maken op promotie. “En dat is zo mogelijk nog problematischer, want veel werknemers keren na die moeilijke periode terug naar hun ‘oude’ werkgever”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert.