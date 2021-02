Will Still beleeft bij Beerschot niet de leukste week in jonge trainerscarrière: “Blijkbaar wil half Antwerpen mij al dood”

Het was niet de leukste week in de jonge trainerscarrière van Will Still. Niet alleen sportief. De Kielse coach kreeg veel commentaar over zich. Een zege tegen Mechelen hadden hem en Beerschot veel deugd kunnen doen. Na de bekeruitschakeling van donderdag en het verlies in het stadsduel met Antwerp van afgelopen zondag blijven de Mannekes achter met drie derbynederlagen in acht dagen tijd.

Still wil er niet te veel negatieve conclusies aan vasthangen. Om zijn boodschap zo goed mogelijk over te brengen, schakelde hij zelfs even over op het Engels. “Mijn conclusie? Tien dagen geleden werd er na onze 7 op 9 gepraat over Play-off 1. Vandaag gaat het over een slechte week. We moeten ook naar ‘the bigger’ picture kijken.”

“Ja, het is frustrerend dat we drie keer op rij verliezen, maar we staan nog steeds op een comfortabele plaats in het klassement. Voor het seizoen was het doel om ons te verzekeren van het behoud.”

“Ja, de nederlagen tegen onze rivalen komen hard en zijn ook mijn verantwoordelijkheid. Maar blijkbaar wil half Antwerpen mij nu al dood. Vandaag heb ik echter meer positieve dan negatieve zaken gezien. We zetten stappen in de goede richting, maar we hebben tijd nodig. Vergeet niet dat we uit een periode van 2 op 24 komen.”