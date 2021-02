De ramp die het dorp al een halve eeuw vreesde: weinig hoop voor vermisten na aardverschuiving in de Indische Himalaya

Meer dan een week na een dodelijke stortvloed in de Indisch Himalaya, blijven ongeveer 170 mensen vermist. Er rest maar weinig hoop dat nog overlevenden worden gevonden. Het was een aangekondigde ramp. De dorpelingen in de regio strijden al bijna een halve eeuw vredevol maar onaflatend tegen ontbossing en het aanleggen van stuwdammen, precies om dit soort catastrofes te voorkomen.