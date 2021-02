Twee maanden een geamputeerde competitie? Vier mogelijke data voor Charleroi-Club Brugge

Door het uitstel van Charleroi-Club Brugge riskeert de kop van de Jupiler Pro League twee maanden geamputeerd te zijn. Als Club doorgaat in de beker en de Europa League, kan de wedstrijd pas over twee maanden worden ingehaald. Tot net voor het einde van de reguliere competitie.

Charleroi zien en terugkeren. Dat was gisteren de namiddagbesteding van de spelers en de staf van Club Brugge. Coach Philippe Clement, aanvoerder Ruud Vormer en doelman Simon Mignolet kwamen even voor 17 uur in het Stade du Pays de Charleroi toe, liepen het veld op en zaten een kwartiertje later alweer op de bus naar huis. De zones rond de strafschopgebieden waren hard bevroren, waarop scheidsrechter Lothar Dhondt de wedstrijd had afgelast.

“Dit komt ons niet slecht uit”, zei Clinton Mata voor de camera van VTM. De Angolese Belg had geen zin om geblesseerd te geraken voor de belangrijke Europese wedstrijd op Dinamo Kiev, deze donderdag. Club vertrekt woensdagochtend per vliegtuig naar Oekraïne.

De rust kan welgekomen zijn op korte termijn, op lange termijn kan het uitstel van de wedstrijd een vloek zijn.

Want als Club Brugge twee ronden overleeft in de Europa League, en Standard uitschakelt in de kwartfinales van de Croky Cup, zijn alle midweek-momenten volzet tot het einde van de reguliere competitie. Er zal de kalendermanager dan niets anders opzitten dan het laatste gaatje van de kalender op te vullen: dat tussen de slotspeeldag van de reguliere competitie op 16, 17 en 18 april en de bekerfinale op 25 april.

Tot vorig seizoen waren de clubs verplicht om de twee laatste speeldagen van de reguliere competitie op hetzelfde moment te spelen. Vanaf dit seizoen geldt die verplichting alleen maar voor de laatste speeldag. Een mogelijkheid zou dus zijn om Charleroi-Club Brugge in te halen op zondag 18 april en de volledige slotspeeldag van de competitie te verplaatsen naar woensdag 21 april. Vier dagen later wordt dan de bekerfinale gespeeld, nog een week later beginnen de play-offs.

Halve play-offs?

De uitpuilende kalender is voor Club Brugge nogmaals het bewijs dat Belgische clubs geen zuurstof krijgen om uit te blinken in de Europese bekers. Het liefst van al ziet blauw-zwart de play-offs afgevoerd worden. Als mogelijke tussenoplossing schuift Club een halvering van de play-offs naar voren. Maar de kans is klein dat de voorstanders van de play-offs (onder meer Genk en Gent) met dat voorstel akkoord gaan. Zij willen Charleroi-Club liever laten doorgaan op “een minder opportuun moment”.

Zaterdag werden ook Waasland-Beveren-Eupen en Oostende-Genk afgelast wegens een bevroren veld. Die wedstrijden worden woensdag ingehaald om respectievelijk 17 en 19 uur. Voor Charleroi-Club wacht de kalendercommissie de Europese resultaten van Club Brugge af.

De raad van bestuur van de Pro League komt dinsdag bij elkaar om zich over de kwestie van de bevroren speelvelden te buigen. Verschillende leden hebben het over “imagoschade”, net nu de rechten van de Jupiler Pro League verkocht zijn aan de Amerikaanse zender ESPN. Op tafel liggen voorstellen die clubs dwingen om meer te investeren in de aanleg en het onderhoud van veldverwarming. Vandaag investeert de ene club honderdduizenden euro’s, terwijl de andere zich bereddert met huis-, tuin- en keukenmiddelen.

Ook Dinamo Kiev-Club in gevaar?

De Pro League kan de mosterd halen bij de Europese voetbalbond UEFA, die deze week wedstrijden bij extreme vrieskou organiseert. Zo zou het in Kiev donderdag tot -20 graden celsius kunnen vriezen tijdens de wedstrijd Dinamo-Club. Indien de temperatuur onder de -15 zakt, kan één van beide clubs weigeren om te spelen. De UEFA zou de situatie ter plaatsen continu opvolgen en probeert er alles aan te doen om de wedstrijd te laten plaatsvinden.

Vier mogelijke data voor Charleroi-Club Brugge:

Woensdag 10 maart: als Club sneuvelt in de 1/16de finales van de Europa League.

Zondag 14 maart: als Club doorgaat in Europa, maar sneuvelt in de kwartfinales van de Croky Cup.

Woensdag 7 april: als Club doorgaat in de Croky Cup, maar sneuvelt in de 1/8ste finales van de Europa League.

Zondag 18 april: als Club de kwartfinales van de Europa League en de halve finale van de Croky Cup bereikt. De slotspeeldag van de reguliere competitie wordt dan uitgesteld naar woensdag 21 april.