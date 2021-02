Jan Vertonghen lijdt met Benfica nieuw puntenverlies

Benfica en Rode Duivel Jan Vertonghen hebben zondag op de negentiende speeldag van de Portugese Primeira Liga nieuw puntenverlies geleden. Op bezoek bij Moreirense werd het 1-1. Jan Vertonghen speelde centraal achterin bij Benfica de hele wedstrijd. Bij de thuisploeg was Anthony D’Alberto titularis.

Beide goals vielen voor rust. Seferovic (25.) bracht de bezoekers op voorsprong, maar Yan (40.) maakte met een penaltytreffer vijf minuten voor rust gelijk.

In de tussenstand in Portugal is Benfica tegenvallend vierde, met 38 punten na 19 wedstrijden. Moreirense is zevende met dertien punten minder. Bovenaan is Sporting leider met 48 punten. De stadsrivaal van Benfica moet maandag bovendien haar wedstrijd van de negentiende speeldag nog afwerken.