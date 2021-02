Zinédine Zidane maakt zich zorgen om groeiende blessurelast bij Real Madrid: “Ik snap het niet”

Coach Zinédine Zidane ergert zich aan de almaar groeiende lijst van geblesseerde spelers bij Real Madrid. In de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Valencia zondag raakte hij Dani Carvajal opnieuw kwijt. De verdediger was net hersteld van een spierblessure, maar hinkte na een klein halfuur van het veld af. Hij is al het achtste blessuregeval bij de club, die in La Liga op ruime achterstand volgt van koploper Atlético Madrid. Ook Eden Hazard is nog niet fit bij de Koninklijke.

“Ik snap het niet, we hebben zoveel blessures en ik maak me zorgen”, zei Zidane na het duel met Valencia. “Ik heb te doen met Carvajal, hij kreeg weer last van zijn oude blessure terwijl hij goed speelde. Hij is belangrijk voor ons”, aldus de Franse coach die eerder deze week Marcelo zag wegvallen met een blessure en voorlopig ook niet kan beschikken over Sergio Ramos, die vorige week een knieoperatie heeft ondergaan.

Rechtsback Álvaro Odriozola en centrale verdediger Eder Militao zijn ook geblesseerd, evenals middenvelder Federico Valverde. Aanvaller Rodrygo is evenmin fit. Een echte verklaring voor al die blessures heeft Zidane niet. Eerder in het seizoen klaagde de trainer nog over het drukke speelschema. “Die discussie ga ik niet meer aan, ik heb al genoeg problemen. Het schema is zoals het is”, besloot hij zondag.