Kompany blijft rustig na zoveelste 0-0 bij Anderlecht: “Ik ga niet mee in het drama: geen compromis”

Het Belgisch voetbal wordt nu uitgezonden in Amerika. Veel zieltjes zal Anderlecht niet gewonnen hebben na de bloedeloze 0-0 op Cercle. Vincent Kompany reageerde sereen: “Ik was niet euforisch na de zeges vorige week. Ik ga nu niet mee in het drama.”

Het duurde even voor Vincent Kompany naar de persconferentie kwam. Zoals altijd had de coach eerst met zijn ploeg gesproken. “Ik ben rustig gebleven in mijn communicatie”, aldus de trainer. “Het was niet goed genoeg. Dat is duidelijk. Niemand ontsnapt aan die kritiek, maar ik heb ook gemeld aan de jongens dat ze veel beter kunnen. Ze hebben dat al laten zien op training en moeten volgende zondag ook antwoorden tegen Kortrijk. Geen compromis.”

Vince The Prince had er voor gewaarschuwd. Na de degelijke tot goeie wedstrijden tegen FC Luik, Genk en Union kon het goede voetbal zomaar weer weg zijn. Dat vindt hij inherent aan jonge teams. “Zo zit voetbal in elkaar. Ik zeg dat met de glimlach, hé. Ik ging niet mee in die euforie na de voorbije overwinningen en dus deel ik nu ook het drama niet. Eigenlijk hebben we hier een punt gewonnen. We verdienden niet meer, want Cercle had betere kansen.”

Anderlecht blijft het lastig hebben tegen georganiseerde tegenstanders. Zeker buitenshuis. Normaal creëert het wel meer kansen en geeft het minder mogelijkheden weg. “Klopt, maar dat was logisch gezien ons spel. Meestal zijn we fysiek niet de sterkste ploeg, maar zijn we wel agressief en alert op tweede ballen. Dat was nu niet zo. Op een veld met veel wind, kregen we het leer ook niet altijd goed weggewerkt.”

Serietje?

Paars-wit kon een goeie zaak doen in het klassement, maar blijft nu hangen op de vierde plaats. Met nog acht matchen te spelen blijft Play-off 1 een dubbeltje op zijn kant. Volgende week tegen Kortrijk is het weer van moeten en dan is Murillo geschorst. “Ik kijk al uit naar die wedstrijd”, besloot Kompany. “Dit is nog een mini-competitie tot aan Play-off 1. Het team dat eens drie matchen na elkaar kan winnen zal de koning zijn. Een serie van vijf zeges zal niet nodig zijn.”