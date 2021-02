Zeker achttien doden bij vermoedelijke rebellenaanval in noordoosten van Congo

Zeker elf burgers en drie soldaten zijn gedood bij een aanval in de provincie Ituri, in het noordoosten van Congo. Dat heeft het leger gezegd, dat de aanval toeschrijft aan rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF). De soldaten zouden vier aanvallers hebben gedood.

De rebellen vielen volgens het leger aan in Ndalya, waarbij zeker elf mensen om het leven kwamen. In de daaropvolgende gevechten kwamen drie soldaten om en vier aanvallers, aldus de woordvoerder van het leger in Ituri.

De ADF-rebellen zijn van oorsprong Oegandese strijders die intussen al 25 jaar in Congo hun uitvalsbasis hebben en die, volgens het regime in Kinshasa, achter veel van de moordpartijen zitten die intussen al enkele jaren met de regelmaat van de klok gepleegd worden in het noordoosten van Congo. Onderzoek heeft intussen echter uitgewezen dat ook elementen uit het Congolese regeringsleger betrokken waren bij verschillende van de moordpartijen.

Volgens de Verenigde Naties hebben de ADF-rebellen vorig jaar in het oosten van Congo zeker 849 burgers gedood.