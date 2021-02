Angèle en KickCancer lanceren tombola op Wereld Kinderkankerdag

De stichting KickCancer lanceert op Wereld Kinderkankerdag een grote tombola samen met zangeres Angèle, de meter van de stichting. Ook spullen van internationale sterren, zoals Stromae, Dua Lipa, Kylie Minogue en Eden Hazard behoren tot de prijzen. De fondsen die KickCancer met de tombola kan inzamelen, zullen besteed worden aan de financiering van Europese onderzoeksprojecten die toegespitst zijn op kinderkanker.

Vanaf vandaag, maandag, kunnen mensen een lotje voor een van de tombolaprijzen kopen via www.naojo.com/nl. Een lotje kost 10 euro per stuk. In de tombola zitten 22 prijzen van 20 artiesten. Het gaat onder meer om een platina plaat van Damso, een dubbele platina plaat van Stromae en een setbezoek tijdens de filmopnames van Asterix en Obelix (via Guillaume Canet). Voorts worden ook prijzen van Chanel, Kylie Minogue, Christine and the Queens, Dua Lipa en Eden Hazard in de tombola verloot.

Ambassadeur Angèle maakte ook al bekend dat ze haar Knight piano ging wegschenken ten voordele van KickCancer. “Ik neem met plezier afscheid van mijn piano als ik daarmee kan helpen in de strijd tegen kinderkanker. De artiesten en beroemde personen die ik heb kunnen optrommelen zijn ook enorm enthousiast om de missie van KickCancer te steunen. Geweldig dat zij zich willen engageren voor een goed doel uit België”, aldus de zangeres.

Onderzoek

De fondsen die KickCancer met de tombola kan inzamelen zullen besteed worden aan de financiering van Europese onderzoeksprojecten die toegespitst zijn op kinderkanker en het Belgische deel van Europese klinische proeven in de acht Belgische centra voor pediatrische oncologie. Een lotje voor de tombola kopen kan tot 23 maart.

Wereld Kinderkankerdag vindt jaarlijks plaats op 15 februari: op die dag wordt stilgestaan bij kinderen met kanker in de hele wereld. KickCancer lanceert vandaag, maandag, ook opnieuw haar radio- en digitale campagne, om de bewustwording rond kanker bij kinderen te versterken. KickCancer is een stichting die nauw samenwerkt met het KickCancer Fonds, een Fonds voor onderzoek in pediatrische oncologie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.