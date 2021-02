Opnieuw manifestaties in Myanmar ondanks troepenmacht en toenemende repressie

In Myanmar stromen maandagochtend opnieuw demonstranten toe op straat, ondanks de inzet van een troepenmacht en de toenemende repressie door de junta. Zo verzamelden er zich in het noorden van de stad Yangon (het voormalige Rangoon) honderden ingenieurs en studenten. Dat heeft een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

Politie- en militaire trucks zijn ter plaatse, met enkele waterkanonnen. Ook in hoofdstad Naypyitaw verzamelen actievoerders, meldt Reuters.

Zondag hadden de ordediensten nog op de manifestanten geschoten, nadat de betogers opnieuw op straat waren gekomen om massaal te protesteren tegen de staatsgreep van het leger. Vanaf zondag middernacht tot maandag rond 9 uur meldden inwoners dat het internet opnieuw onderbroken was, nadat het in de dagen na de staatsgreep dagenlang was afgesneden.

Arrestaties

Sinds het leger begin deze maand een voorlopig einde maakte aan de lange transitie naar democratie van het Zuidoost-Aziatische land, zijn er massale demonstraties tegen de militaire staatsgreep. Het leger heeft het aantal arrestaties van tegenstanders van de militaire junta stevig opgevoerd. Onder andere tal van dokters, ambtenaren en anderen die aan stakingen meedoen, worden opgepakt.

Aung San Suu Kyi blijft nog zeker tot woensdag in voorlopige hechtenis, meldt haar advocaat.