Coronacijfers in Verenigd Koninkrijk gaan eindelijk goede kant uit: hoop op heropening winkels en “regel van zes” tegen Pasen

Er is mogelijk licht aan het einde van de coronatunnel in het Verenigd Koninkrijk. Nu de vaccinatiecampagne loopt als een trein en de cijfers eindelijk de goede richting uitgaan, denkt de politiek stilaan aan versoepelingen.

Tegen half februari 15 miljoen spuitjes hebben gezet. Dat was het doel van de Britse overheid toen op 8 december van vorig jaar het eerste coronavaccin werd toegediend. En dat doel werd afgelopen zondag, exact halfweg februari, ook gehaald: bijna één op de vier Britten werd intussen ingeënt. Iedereen uit de meest kwetsbare groepen (ouders en zorgmedewerkers) kwam al aan de beurt. Het nieuwe doel van premier Boris Johnson en co nu: tegen begin mei van 15 naar 32 miljoen gaan.

En al die vaccinaties beginnen hun weerslag te hebben in de coronacijfers. Terwijl er in het Verenigd Koninkrijk op 14 januari nog ruim 42.000 nieuwe besmettingen werden genoteerd in 24 uur tijd, waren dat er op 14 februari nog “maar” 10.972.

Foto: EPA-EFE

“Als de cijfers zo blijven dalen, zullen er versoepelingen komen”, zo verklaarde Johnson afgelopen weekend. Zo zouden alle winkels “binnen enkele weken” mogen heropenen en zouden er ook meer buitenactiviteiten toegelaten worden. Verwacht wordt dat de “regel van zes”, waarbij de Britten buiten met maximaal zes personen mogen afspreken, zou terugkomen. Families en/of vrienden zouden zo weer kunnen samenkomen op Pasen.

Op dit moment wordt alles echter nog in de voorwaardelijke wijs gezet. Premier Johnson legt momenteel de laatste hand aan de exitstrategie waarmee hij het land geleidelijk aan weer uit de lockdown wil halen. Dat plan, dat hij normaal gezien maandag 22 februari zal voorstellen, zou uit drie fases bestaan en onder meer de scholen op 8 maart laten heropenen. Andere versoepelingen zouden nog niet op een bepaalde dag vastgelegd zijn en zouden afhangen van de evolutie van de cijfers.

2.000 euro voor verblijf in quarantainehotel

Ondertussen worden er ook wel nog nieuwe restricties opgelegd. Iedereen die in het Verenigd Koninkrijk resideert en terugkeert uit een “hoogrisicoland” (een lijst met 33 landen zoals Portugal, Brazilië en Zuid-Afrika), moet vanaf maandag tien dagen in quarantaine in een hotel. De kostprijs daarvan (1.750 pond ofwel zo’n 2.000 euro) is voor de terugkeerder zelf.