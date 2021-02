Socialisten willen “ondemocratische groeperingen” kunnen verbieden

SP.A en PS willen organisaties die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie, kunnen verbieden. Ze kijken onder meer naar Schild & Vrienden, de extreemrechtse jongerenvereniging opgericht door parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), zo schrijft De Morgen.

Als het van de socialisten afhangt dan wordt de wet op de privémilities uit 1934 zo snel mogelijk uitgebreid naar zogenaamde “ondemocratische groeperingen”. In het informatietijdperk gaat het grootste gevaar niet meer uit van stoottroepen die in uniform door de straten paraderen en het geweldsmonopolie van de staat bedreigen, schrijven SP.A en PS in hun wetsvoorstel. Het gevaar gaat vooral uit van organisaties die, vaak online, aanzetten tot haat, geweld en discriminatie.

“We passen de wet op de privémilities aan, zodat die opnieuw mee is met de tijd”, zegt SP.A-parlementslid Melissa Depraetere. “Gezien de actualiteit denken we dat dit nodig is. Elke vereniging die oproept om de wapens op te nemen is gevaarlijk. Parallelle circuits om de zogezegde veiligheid te beschermen zijn gevaarlijk. Zulke organisaties hebben geen plaats in onze democratie en rechtsstaat. Met dit voorstel gaan we de strijd aan tegen terrorisme, in welke vorm dan ook.”

Het socialistische wetsvoorstel gaat terug op een tekst die al bijna tien jaar oud is. In 2012 probeerde Peter Vanvelthoven (SP.A) al een keer om de wet op de privémilities uit te breiden. Na bijeenkomsten van de neonazistische vereniging Blood and Honour en de arrestatie van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem wilde de politiek de strijd tegen het extremisme opvoeren. Het wetsvoorstel van Vanvelthoven raakte niet goedgekeurd. Specialisten vonden het een brug te ver.