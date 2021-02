Sportpaleis virtueel uitverkocht voor fundraiser ‘Lights for live’: “Dubbel gevoel”

‘Lights for live’, een fundraiser voor de muzieksector in ons land, heeft zondag virtueel het Antwerpse Sportpaleis uitverkocht. Bijna 5.000 muziekfans deden de voorbije weken een duit in het zakje om een of meerdere zitjes te boeken, waarna op die plaatsen zondag symbolisch een kaarsje werd aangestoken om alles bij elkaar een zee van licht te vormen als teken van solidariteit in deze crisisperiode.

In totaal leverde ‘Lights for live’ meer dan 50.000 euro op voor het steunfonds van de sector, LIVE2020. Er werden zelfs meer tickets verkocht dan er daadwerkelijk zitjes in het Sportpaleis zijn.

Ook meerdere artiesten hielpen mee om ‘Lights for live’ te realiseren. “Aan de ene kant maakt het me wat ongelukkig om deze prachtige concertzaal leeg te zien staan, vooral omdat ik weet uit ervaring hoe dit - in andere omstandigheden - een waanzinnig magische plek is”, verwoordt zanger Niels Destadsbader zijn dubbel gevoel. “Maar anderzijds ben ik zeer blij met de steun van onze fans en van iedereen die muziek steunt en een warm hart toedraagt.”

De zee van theelichtjes is volgens de initiatiefnemers niet alleen een boodschap van solidariteit, maar ook van hoop om binnenkort weer met de sector aan de slag te kunnen om evenementen te organiseren.