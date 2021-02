Hoeveel bent u waard voor Vlaanderen? Ontdek hier hoeveel subsidies uw gemeente voor u krijgt

Dat de Vlaamse regering de steden meer subsidies geeft dan plattelandsgemeenten, trekt niemand in twijfel. Maar dat die steden per inwoner tot tien keer meer krijgen, is een doorn in het oog van veel kleine gemeenten. Bart Dochy, CD&V-burgemeester van Ledegem, leidt het verzet. “De hele financiering van de gemeenten is een kluwen. Niemand weet nog waarom de ene meer krijgt dan de ander.”