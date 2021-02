Artsen dachten dat ze onvruchtbaar was door zware chemo, nu is Lies trotse mama van Amelie: “Iets extra om voor te vechten”

Vier jaar geleden stond de Zoerselse Lies Coeckelbergs (34) al eens in de krant, toen ze vocht tegen een agressieve hersentumor. De prognose was slecht, Lies leefde van dag tot dag. Vandaag ontmoeten we Lies met de man van haar leven aan haar zijde en een wolk van een kerstbaby op haar schoot. “Nu Amelie er is, heb ik iets extra om voor te vechten”

De Lies die we in februari 2021 interviewen, is totaal verschillend van de Lies die we in februari 2017 spraken. Toen leek haar huid wel van porselein, witter dan wit. Vandaag ziet Lies Coeckelbergs er ...