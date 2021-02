Dooi leidt tot pak kapotte waterleidingen: waar kan je op letten en hoe vermijd je problemen?

Het is traditie: na elke stevige winterprik worden loodgieters overstelpt met oproepen voor kapotte waterleidingen. “Lekken zijn nochtans makkelijk te voorkomen”, aldus loodgieter Dirk Peytier.

“De Belg is niet meer gewoon dat de temperatuur voor langere periodes onder nul duikt”, zegt Peytier. “Als het langer dan twee dagen vriest, is het altijd drukker voor loodgieters. Tijdens de winterprik worden we vaker gevraagd om verwarmingen te herstellen, erna - tijdens de dooi - moeten we vooral kapotte leidingen repareren.”

De verklaring daarvoor is eenvoudig: als water bevriest, zet het uit en komt het vast te zitten in de leidingen. “Die buizen komen dan onder verhoogde druk te staan, waardoor er een verdikking of bult in komt. Eens de dooi inzet en het ijsblok smelt, valt die druk weg en komt er vaak een barst in de leiding en zit je met een lek.”

Volgens Peytier situeren de meeste problemen zich in leidingen die naar een kraantje buiten (dubbeldienstkraantjes) gaan of in slecht geïsoleerde kelders. “Met een paar voorzorgsmaatregelen kan je lekken echter makkelijk voorkomen. “Heb je zo’n dubbeldienstkraantje, zorg dan dat die afgezonderd wordt vóór het aangekondigde vriesweer. Dat doe je door de tussenkraan te dichten en het kraantje vervolgens te laten leeglopen. De leidingen in koude kelders voorzie je best van goede isolatie of warmtelinten. Dat zijn kabeltjes rond de buis die de leidingen gaan verwarmen als de temperatuur in de kelder onder de 7 graden duikt.”

Als het lek snel gedicht wordt, volstaan een dweil en een emmer doorgaans om alles weer schoon te maken. Erger wordt het als het lek niet tijdig opgemerkt wordt - bijvoorbeeld in een weinig gebruikte kelder. “Vrees je dat er problemen zijn? Ga dan visueel eens alle leidingen na, zeker diegene die de voorbije dagen minder gebruikt werden”, zegt Peytier. “Zie je ergens verdikkingen in de buizen of plaatsen waar het al drupt, grijp dan meteen in. Draai het water naar dat stuk leiding dicht en herstel volledig.”