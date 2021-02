Lidl opent vier nieuwe winkels in België en gaat honderden nieuwe werknemers aanwerven

Lidl gaat vier nieuwe winkels openen in België. Dat kondigt de Duitse supermarktketen maandag aan.

Er komen onder meer nieuwe winkels in Mechelen en Sint-Niklaas, twee steden waar de discountketen nog niet aanwezig was. De overige twee locaties maakt Lidl nog niet bekend, omdat de vergunningsaanvragen daar nog niet volledig rond zijn.

Lidl is ook van plan om tegen februari 2022 de bestaande winkels te vernieuwen in negen steden, vooral in Brussel en Wallonië. Tien winkels veranderen daarnaast van locatie.

Tegen eind 2022 zal Lidl naar eigen zeggen 500 werknemers aanwerven. Volgens een woordvoerster gaat het bij twee derde daarvan om extra jobs als gevolg van de vernieuwingsoperatie.

Lidl België, dat actief is in België en Luxemburg, telt momenteel 318 filialen en ruim 10.000 werknemers.