Mercedes-Benz roept ook in België wagens terug door problemen met noodoproepsysteem

Wegens een mogelijk probleem met eCall, het automatische noodoproepsysteem, roept Mercedes-Benz ook in België wagens van de modeljaren 2017-2020 terug. De betrokken eigenaars worden aangeschreven voor een software-update in een werkplaats die een half uur duurt. Om hoeveel wagens het gaat, kan Mercedes-Benz Belux niet preciseren.

In geval van een ongeval is het mogelijk dat de noodoproep via eCall niet beschikbaar is en de hulpdiensten niet gecontacteerd worden. “Het euvel is bij kwaliteitscontroles ontdekt. Er zijn geen gevallen van een ernstig probleem bekend”, aldus Bastien Van den Moortel, PR-manager Mercedes-Benz Cars.

De terugroepactie heeft betrekking op verschillende modellen van de bouwjaren 2017-2020, onder meer CLA, GLA, GLE, GLS, S-klasse en E-klasse.

In de VS gaat het om bijna 1,3 miljoen wagens. De betrokken eigenaars in België worden aangeschreven om een software-update te laten uitvoeren in een werkplaats.