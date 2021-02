Huisartsen, verpleegkundigen en ander personeel uit eerstelijnszorg straks gevaccineerd: maakt dat een doktersbezoek makkelijker?

Een hoest, ademhalingsproblemen of koorts? Wie deze of andere symptomen heeft van het coronavirus, kan niet zomaar de wachtkamer van de huisarts of tandarts binnenwandelen. Maar nu artsen, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in de eerstelijn gevaccineerd worden, zullen zij ook beter beschermd zijn. Toch betekent dat niet dat je nu zomaar met een hoestje in de wachtzaal kunt gaan zitten.