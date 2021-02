Dorp van laatste primitieve stam in China verwoest door zware brand

Zondag heeft een zware brand een dorp waar de “laatste primitieve stam van China” woont bijna volledig verwoest. Wengding is de thuis van de Wa - een etnische minderheid in China die op traditionele wijze en ecologisch leeft - en is een nationale trekpleister in het land dat jaarlijks miljoenen kijklustigen lokt. Maar nu blijven slechts vier van de 105 hutten van stro over in het dorp dat al zo’n 400 jaar bestaat. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar wordt onderzocht. De vlammen zijn intussen geblust en er vielen geen slachtoffers.