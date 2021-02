Stalker (39) hing gps-tracker aan wagen van jonge vrouw

Halle / Sint-Pieters-Leeuw - Een 39-jarige IT-specialist uit de regio Halle heeft zich maandag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat hij jarenlang een serveerster had gestalkt. Tussen eind 2013 en midden 2019 viel hij de jongedame lastig, ook al had ze hem meermaals te kennen gegeven dat hij haar met rust moest laten. De man plaatste zelf een gsp-tracker op de wagen van zijn slachtoffer om haar onopgemerkt te kunnen volgen.

De dertiger had de jonge vrouw eind 2013 leren kennen in een café in Sint-Pieters-Leeuw en nadien op alle mogelijke manier geprobeerd om met haar contact te zoeken. In december 2013 gaf ze al te kennen dat ze geen verder contact wou maar dat weerhield er de dertiger niet van om haar te blijven bestoken met berichten via sms en sociale media, e-mails en brieven. Hij dook ook ongevraagd met een bos bloemen op aan haar woning, en op een feestje in Brussel waar ze met vrienden was.

In 2017 werd de man over de feiten tweemaal verhoord door de politie maar ook dat bracht hem niet tot enig inzicht. In februari 2019 stuurde hij nog een valentijnsbericht naar de vrouw en in april 2019 dook hij plots op toen ze op bezoek was bij familie die zeer afgelegen woont. Dat deed de vrouw vermoeden dat de dertiger haar op één of andere manier volgde. Dat vermoeden werd bevestigd toen bij een bezoek aan de autokeuring een gps-tracker op haar wagen werd gevonden.

“De politie Zennevallei nam dat toestel in beslag en korte tijd later dook meneer op om aangifte te doen van de diefstal van dat toestel”, aldus het parket. “Hij bekende dat hij het een zestal maanden eerder op de wagen had geplaatst, al had hij het er af en toe wel afgehaald om de batterijen te vervangen.”

Het parket eiste maandag een gevangenisstraf van vijftien maanden, met uitstel onder strenge voorwaarden, of een autonome probatiestraf met dezelfde stringente voorwaarden.

De verdediging pleitte voor een probatie-opschorting. “Mijn cliënt heeft nooit kwade bedoelingen gehad, hij dacht alleen dat die dame een verkeerd beeld van hem had en wilde dat in een persoonlijk gesprek rechtzetten”, klonk het. “Met die gps-tracker hoopte hij een ‘toevallige’ ontmoeting te forceren, wat natuurlijk totaal fout was. Sinds 2019 zijn er geen nieuwe feiten geweest. Hij heeft een blanco strafblad nodig om zijn job te kunnen blijven uitvoeren.”

Het vonnis valt op 15 maart.