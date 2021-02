Van waakhonden tot ruilbeurzen: sneeuwklokjes verzamelen is een serieuze bezigheid

Kalmthout -

Er zijn er die een glazen stolp over hun bloemen schuiven, die waakhonden inzetten om de bollen te beschermen en die op veilingen meer dan duizend euro betalen voor één enkele bloembol. Maak kennis met de galantofiel, oftewel de sneeuwklokjesverzamelaar. Nu de dooi is ingezet, kom je ze overal tegen. In Kalmthout, bijvoorbeeld, waar het bescheiden bloemetje voor het eerst zelfs een heuse tiendaagse krijgt.