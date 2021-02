45 jaar nadat Yvan Guilini wereldhit scoorde met ‘Winter memories’ werkt hij nu aan een clip voor de single: “Mensen begrijpen niet waarom ik nu hun badkamers afbreek”

Een wereldhit had hij gescoord in 1976 . Overal werd West-Vlaming Yvan Guilini gevraagd om ‘Winter memories’ op zijn Hammondorgel te brengen. Nu, 45 jaar later, krijgt de single eindelijk een clip. Die moet Guilini opnieuw lanceren, al raakte hij 25 jaar geen instrument meer aan. “Iedere week herkennen mensen me nog. Ze begrijpen dan niet waarom ik hun badkamer aan het afbreken ben, in plaats van op een podium te staan.”