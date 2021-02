Italiaanse pers alweer vol lof over Lukaku: “Vertrouwen op Rom is altijd de beste keuze”

Romelu Lukaku blijft de voorpagina’s van de Italiaanse kranten sieren. De Rode Duivel schoot zondagavond Inter met twee goals en een assist tegen Lazio naar de leiding van de Serie A.

Op zijn zevenentwintigste zit Romelu Lukau al aan driehonderd goals in zijn profcarrière: 243 goals voor clubs, 57 voor de Rode Duivels. Zijn driehonderdste zondag tegen Lazio bracht Inter na 22 speeldagen opnieuw op kop van de Serie A (bekijk video’s hier).

En uiteraard was de Italiaanse pers alweer lyrisch over de prestatie van de Belgische aanvaller. “Lassu urla L’inter” is de grote kop op La Gazetta dello Sport maandag. “Bovenaan schreeuwt Inter.” Met een bijna paginagrote foto van Lukaku erbij. De bijhorende analyse is veelbetekenend getiteld met “San Vanlentino? No chamatelo San Romelu”. Oftewel: “Valentijn? Noem het liever San Romelu”.

Romelu Lukaku kreeg met een acht op tien ook de hoogste quotering van de roze sportkrant. “Precies vanaf elfmeter, koelbloedig als hij recht op doel afgaat. De zwarte periode ligt achter hem, hij haakte zijn wagonnetje aan bij Ronaldo aan de top van het topscorersklassement. Lukaku is nu ook beslissend tegen de grote ploegen. De cryotherapie thuis deed hem goed. Hij is de man voor het Inter van de toekomst dat Lukaku moet weghouden van Guardiola’s City. Vertrouwen op Rom is altijd de beste keuze. En nu iedereen op het puntje van zijn stoel: zondag is er weer de clash met Ibrahimovic”, verwijst La Gazzetta naar de Milanse derby van komend weekend. Daarin kijkt Lukaku dus opnieuw Ibrahimovic in de ogen na hun klinkende ruzie eind januari (lees meer). Pittig detail: het opstootje tussen de Zweed en de Belg is vereeuwigd in een muurschildering aan San Siro.

Foto: ISOPIX

De slechtste score was trouwens voor Wesley Hoedt, de ex-verdediger van Antwerp moest het stellen met een vier en half op tien. Gebuisd. Onder meer omwille van de penaltyfout die het eerste doelpunt van Inter inleidde.

Ook in Corriere dello Sport prijkt Lukaku in het groot. “Cima Lukaku” oftewel “Top Lukaku” is de kop. “Lukaku nam de Nerazzurri op sleeptouw. Hij was alweer ongrijpbaar en mag de zege op zijn naam schrijven.”

Tuttosport zag dan weer “de grote Lukaku-show”. “Er was gewoon te veel Lukaku voor Lazio. De Belgische bommenwerper sleepte Conte’s team letterlijk naar de zege met een brace en een assist voor Lautaro Martinez op het einde van zijn niet te stoppen galop.