Amerikaanse robotjeep Perseverance landt donderdag op Mars

Het verkeer rond Mars wordt donderdag iets minder druk, want dan moet tegen 21.50 uur Belgische tijd de Amerikaanse robotjeep Perseverance in de Jezero-krater op de Rode Planeet landen.

De Marsverkenner werd op 30 juli vanop Cape Canaveral in Florida met een Atlas-draagraket gelanceerd. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is de 1,025 ton wegende Perseverance de “grootste, zwaarste (...) en technisch meest uitgeruste zeswielige geoloog die ooit in de ruimte is gebracht”.

De ontwikkeling en bouw van de ongeveer 2,2 miljard euro kostende robotjeep heeft zowat acht jaar gevergd. Aan boord van het ongeveeer 3 meter lange en 2,7 meter brede karretje bevinden zich onder anderen 7 wetenschappelijke instrumenten, 23 camera’s en een laser. Bovendien zijn voor het eerst microfoons en een kleine helikopter naar Mars gestuurd.

Vinciane Debaille van de Brusselse universiteit ULB is een van de vijf Europese wetenschappers die meewerken aan de missie. Haar werk bestaat onder meer uit de besturing van de robot, het documenteren van waarnemingen en het behandelen van gegevens. Ze maakt ook deel uit van het wetenschappelijk comité.

De Perseverance moet minstens twee jaar zoeken naar sporen van vroeger microbiologisch leven. Bovendien moet de robotjeep het klimaat en de geologie van Mars onderzoeken, door het nemen van stalen van stenen en stof. De missie moet ook toelaten nieuwe technologie, zoals de helikopter, voor toekomstige onbemande en bemande missies naar Mars te testen.

In een uitgedroogde rivierdelta verzamelde stalen kunnen bij een volgende missie naar onze planeet worden gebracht.

Vorige week kwamen de Hope van de Verenigde Arabische Emiraten en de Chinese Tianwen-1 in een baan rondom onze buurplaneet. De Tianwen-1 zal later dit jaar een landingspoging doen.

Een landing op Mars is een riskante aangelegenheid. Zowat de helft van alle pogingen mislukte.

Heel de landing is donderdag op NASA TV te volgen vanaf 19 uur Belgische tijd.