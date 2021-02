Een besneeuwd veld speelklaar krijgen? Bij Lierse deden ze dat zo

Het afgelopen weekend slaagden Oostende, Waasland-Beveren en Charleroi er niet in om hun veld speelklaar te krijgen voor hun thuismatch in de Jupiler Pro League. Overmacht door de winterprik, zo klonk het in koor. Maar onder meer bij 1B-club Lierse K. bewezen ze dat ook een volledig besneeuwd veld met behulp van veel vrijwilligers goed bespeelbaar kan gemaakt worden. En daar maakten ze bovenstaande mooie video van. Helaas werd al dat harde werk niet beloond met een thuisoverwinning. Lierse slikte tegen Deinze in het slot nog de gelijkmaker van Dylan De Belder (1-1).