18 Fransen betrapt op lockdownfeestje in vakantiewoning in Tongeren

Tongeren - De lokale politie van de zone Tongeren-Herstappe heeft zondagochtend in een vakantiewoning een lockdownfeestje stilgelegd waar achttien Fransen aanwezig waren. De politie had melding gekregen van nachtlawaai vanuit de Muntstraat in Tongeren. Bij controle bleek het adres een vakantiewoning te zijn waar een verjaardagsfeestje bezig was.

Ter plaatse hoorden de politieagenten luide muziek en meerdere stemmen. Nadat de ploegen aangeklopt hadden, was te horen dat de mensen binnen zich verplaatsten. Bij het openen van de deur zagen de agenten het verjaardagsfeestje. Verdeeld over de verdiepingen kon de politie in totaal achttien aanwezigen tellen. De personen waren tussen de 19 en de 26 jaar en allemaal van de Franse nationaliteit. De politie bracht hen over naar het commissariaat, waar ze meteen een coronaboete van 250 euro kregen. Ook het parket van Limburg werd ingelicht.

De Limburgse politiediensten blijven controles uitvoeren op het naleven van de coronamaatregelen. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft van 7 tot 14 februari veertien corona-pv’s uitgeschreven. Vier gingen over het niet naleven van het samenscholingsverbod, negen betroffen de schending van de avondklok en eentje was voor het niet dragen van een mondmasker.