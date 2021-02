Limburgse Beringen start met eerste 100 inentingen in vaccinatiecentrum

Beringen - In het vaccinatiecentrum in Beringen, in de voormalige elektriciteitscentrale op be-MINE, worden maandag de eerste 100 vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin geplaatst, in aanwezigheid van Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Beringen start zo als eerste vaccinatiecentrum met het inenten van de eerstelijnszorg. Vanaf donderdag beginnen alle vaccinatiecentra in Vlaanderen met het vaccineren van de eerstelijnszorg.

Het vaccinatiecentrum in Beringen, dat zondag 300 AstraZeneca-vaccins ontving, is maandagmiddag als eerste geopend met twee vaccinatielijnen. Honderd van die vaccins gaan maandag naar eerstelijnszorgverleners, die na uitnodiging een voor een langskomen volgens reservatie. Volgende maandag worden de overige 200 vaccins toegediend. Voorlopig zullen enkel zorgverleners tussen de 18 en 55 jaar ingeënt worden, omdat de vaccinatiecentra in eerste instantie enkel AstraZeneca-vaccins krijgen.

Afgelopen vrijdag vond er in het vaccinatiecentrum al een dry-run met een honderdtal medewerkers en vrijwilligers plaats, waarbij de IT- en registratiesystemen en de verschillende scenario’s door het Agentschap Zorg en Gezondheid werden getest. Ook de testfase in het vaccinatiedorp van de stad Antwerpen en ziekenhuis ZNA op de site Spoor Oost is goed verlopen. Daar kregen vrijdag in totaal 200 eerstelijnsmedewerkers uit de zorg een vaccin om de standard operating procedure (SOP) voor het vaccin te evalueren.

Het vaccinatiecentrum in Beringen heeft een maximumcapaciteit van 2.000 vaccinaties per dag en acht vaccinatielijnen, waar verschillende vaccins gegeven kunnen worden. Na een inloopperiode met één of twee lijnen, willen de lokale besturen op 1 maart volledig operationeel zijn. In een latere fase zullen de inwoners van Beringen en Tessenderlo, samen goed voor zo’n 70.000 mensen, er voor hun prik terechtkunnen.

