TUI Fly plant komende dagen en weken eerste commerciële vluchten met Boeing 737 MAX

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI Fly plant “in de loop van de komende dagen en weken” de eerste commerciële vluchten te kunnen uitvoeren met een Boeing 737 MAX, zo meldt de woordvoerder van het bedrijf maandag. Vorige week werd een eerste succesvolle testvlucht zonder passagiers, verplicht in het kader van de heropstartprocedure, uitgevoerd met een toestel. Maandag is een tweede toestel aan de beurt.

TUI Fly heeft vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. Die stonden ruim anderhalf jaar lang geparkeerd op Brussels Airport, nadat het toesteltype van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in maart 2019 wereldwijd aan de grond was gezet na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij 346 doden vielen.

“In navolging van de recente goedkeuringen van het European Union Aviation Safety Agency (EASA) en het Belgische Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX in het Europese luchtverkeer, brengen wij alles in gereedheid om opnieuw vluchten uit te voeren met onze vier toestellen van dit type”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI Belgium.

Vorige week woensdag werd met een eerste toestel een “operational readiness flight” uitgevoerd. Het doel van zo’n testvlucht is te controleren of een toestel dat lange tijd aan de grond heeft gestaan, naar behoren functioneert. De vlucht wordt zonder passagiers uitgevoerd, met alleen de piloten en een engineer. Er horen ook een nadering en een doorstart bij.

De twee crashes met de 737 MAX-vliegtuigen, eind 2018 en begin 2019, bleken veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem (MCAS) dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Om dat probleem aan te pakken, voerde Boeing onder meer een software-update door.

De voorbije maanden werd het vliegverbod opgeheven in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada. En de Europese luchtvaartautoriteit EASA zette eind januari het licht op groen voor de 737 MAX.