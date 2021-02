De driehonderd doelpunten van Romelu Lukaku ontleed

Na de 2-1 overwinning van Inter Milan thuis tegen Lazio staan de Milanezen aan de top van de Serie A. Niet enkel dat, maar door twee doelpunten van Romelu Lukaku scoorde de 27-jarige spits zijn driehonderdste goal in zijn professionele carrière. Daarom maakten wij een overzicht van waar hij scoorde en zetten we zijn beste doelpunten in de kijker.

België:



28 in de Pro League en 4 in de play-offs.

Lukaku scoorde in zijn eerste seizoen bij Anderlecht vijftien doelpunten en werd topschutter.

Engeland:



113 in de Premier League, 13 in de FA Cup en 4 in de EFL Cup.

Lukaku werd verkozen tot speler van de maand bij West Brom, vestigde een record bij Everton als eerste speler die zeven opeenvolgende thuismatchen wist te scoren en scoorde zijn honderdste doelpunt in de Premier League voor Manchester United.

Italië:



39 in de Serie A en 4 in de Coppa Italia.

Verbrak het clubrecord dat Ronaldo bij Inter had gevestigd. hij had 31 wedstrijden nodig om twintig doelpunten te maken. Lukaku deed het in 29.

Europa:



16 in de Champions League (kwalificatie), 20 in de Europa League en 1 in de Supercup.

Verbrak het record van Alan Shearer, die er in slaagde om acht opeenvolgende wedstrijden te scoren in de Europa League. Lukaku scoorde tegen Leverkusen in de halve finale voor de negende keer op rij.

Interlands:

9 in de Nations League, 11 in het EK (kwalificatie), 18 in de wereldbeker (kwalificatie), 19 in vriendschappelijke wedstrijden.

Is de topschutter van de Rode Duivels met 57 doelpunten en was de derde jongste speler in de geschiedenis van de Rode Duivels om geselecteerd te worden (zestien jaar en 296 dagen).