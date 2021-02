Referee Department: “Strafschop Standard terecht, juiste beelden ontbraken in Beerschot”

Het Referee Department van de KBVB ging bij zijn terugblik op deze veelbesproken speeldag slechts in op twee situaties. Het oordeelt dat de VAR correct tussenkwam in Standard-Antwerp. Ook werd toegegeven dat de videoref in Beerschot-KV Mechelen niet over de juiste beelden beschikte en de buitenspelgoal van Druijff niet kon afkeuren.

Standard kwam tegen Antwerp (1-1) na acht minuten op voorsprong dankzij een rake strafschop van Mehdi Carcela. Toen Merveille Bokadi in de zestien werd aangetikt door Antwerp-verdediger Maxime Le Marchand gaf scheidsrechter Bram Van Driessche aanvankelijk geen elfmeter, wat de VAR vervolgens corrigeerde. Een terechte tussenkomst, zo oordeelt het Referee Department.

Over de andere discutabele fases in Standard-Antwerp, bijvoorbeeld de vermeende penaltyfout van Bokadi op Boya, is er niet gesproken.

Over de vermeende penaltyfout van Bokadi op Boya rept het Referee Department met geen woord. Foto: BELGA

Cameraprobleem

Het meest hallucinante voorval speelde zich zondag af op het Kiel. Over de uiterst lichte strafschop die Beerschot kreeg, sprak het Referee Department zich niet uit. Wel werd er uitleg verschaft over waarom de VAR niet kon tussenkomen bij de late 1-2 van KV Mechelen-spits Ferdy Druijff.

Bij de 1-2 van Druijf vertrok Rob Schoofs uit buitenspel. Deze beelden, afkomstig van de camera van de videoanalisten, hadden ze in het VAR-busje echter niet tot hun beschikking. Foto: rr

“De VAR heeft enkel toegang tot de tv-beelden die geleverd worden door de rechtenhouder en om buitenspelsituaties te checken, moet men een compleet beeld hebben van de aanvallers en verdedigers op het moment dat de bal wordt gespeeld. Helaas werd in dit geval dat complete beeld niet geleverd. Zo kan er volgens het VAR-protocol onvoldoende bewijs worden geleverd voor een clear error. De beelden die na de match door een hudl-camera (van de videoanalisten, nvdr.) werden getoond, had de VAR tijdens de wedstrijd op geen enkel moment tot zijn beschikking”, aldus het Referee Department.

