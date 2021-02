Ivan Santini keert terug naar Kroatië

Aanvaller Ivan Santini verlaat het Chinese Jiangsu Suning en keert terug naar zijn geboorteland Kroatië, waar hij een contract tekende bij eersteklasser NK Osijek, zo maakte de club afgelopen weekend bekend.

De intussen 31-jarige vijfvoudige international speelde in België voor KV Kortrijk, Standard en RSC Anderlecht. Paars-wit liet hem in de zomer van 2019 voor vijf miljoen euro vertrekken naar China, waar hij in november vorig jaar zijn laatste wedstrijd speelde bij Jiangsu Suning. In totaal kwam hij 31 keer voor de club uit en daarin scoorde hij dertien doelpunten.