Auto die dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij Leyla (4) en Louhan (8) om het leven kwamen, allicht gevonden in Roubaix

De wagen die zaterdag in Moeskroen het dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij de twee kinderen Leyla (4) en Louhan (8) om het leven kwamen, is meer dan waarschijnlijk teruggevonden in het Franse Roubaix. Moeder Sabrina beseft amper wat er gebeurd is, zegt ze bij ‘VTM Nieuws’.

Zondagavond werd in de wijk Epeule in Roubaix een Volkswagen aangetroffen. De wagen vertoont heel wat gelijkenissen met het voertuig dat het dodelijke ongeval van zaterdag in Moeskroen veroorzaakte. Volgens de speurders gaat het vrijwel zeker om dezelfde wagen. Verder onderzoek moet zekerheid brengen.

De moeder reageert bij VTM Nieuws zwaar aangeslagen. “Ik heb niet veel geslapen. Het is heel zwaar. Ik besef amper wat er gebeurd is”, zegt ze in tranen. Over haar echtgenoot en de pluspapa van de kindjes blijft ze positief. “Mijn echtgenoot heeft dit nooit gewild. Hij hield van hen als waren het zijn eigen kinderen. Als hij iets kon doen, deed hij dat voor hen. Ze kregen alles wat ze wilden. Hij verwende hen zelfs.”

Na een kleine aanrijding in Dottenijs kregen twee chauffeurs zaterdagmiddag ruzie over wie verantwoordelijk was. Het kwam tot een schermutseling waarbij wat geduwd en getrokken werd, waarna de chauffeur van een Volkswagen Polo de vlucht nam. De andere betrokkene in de aanrijding zette daarop de achtervolging in met zijn Opel Astra. Toen hij het voertuig met hoge snelheid probeerde in te halen op de RN58 Dottenijs-Moeskroen, werd hij bijna letterlijk van de baan gereden.

De auto raakte wellicht een boordsteen en reed te pletter tegen een verlichtingspaal. De balans was zwaar: Louhan (8) en Leyla (4), de twee stiefkinderen van chauffeur die op de achterbank zaten, lieten het leven. Ze waren op slag dood.