Stoppen of niet? Olivier Deschacht - morgen 40 jaar - heeft nog niet beslist: “Het is een enorm dilemma”

Olivier Deschacht wordt morgen 40 jaar. Daarmee is de verdediger van Zulte Waregem de oudste speler in eerste klasse. De publieke opinie was dat Deschacht in juni een punt zou zetten achter een mooie carrière, maar de speler twijfelt weer. Zijn contract bij Essevee loopt af, maar wil hij nog eens bijtekenen?

“Het is een enorm dilemma”, aldus Deschacht. “Een 40ste verjaardag lijkt het begin van een tweede leven, maar toch...Rond Nieuwjaar was ik 99% zeker dat ik ging stoppen. Ik had in december een topmaand gekend: pre-assist tegen Antwerp, assist tegen Cercle, de winning goal tegen Eupen...Afronden na een goed persoonlijk seizoen: ideaal. Maar dan zie je dat je toch nog meekunt op training, dat je nog fit bent. Ik twijfel weer. Ik zit er elke dag mee in mijn hoofd. We zien wel.”