55 personen hebben geen mandatenlijst ingediend bij het Rekenhof

Vorig jaar hebben 55 personen geen mandatenlijst voor 2019 ingediend bij het Rekenhof. Dat is een daling met 108 tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarlijkse mandatenlijsten die het Rekenhof maandag heeft gepubliceerd. Het gaat onder meer om Vlaams parlementslid Els Ampe.

Sinds 2005 zijn heel wat mandatarissen en openbare gezagsdragers verplicht elk jaar bij het Rekenhof een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen in te dienen. Afhankelijk van de omstandigheden moeten ze ook een vermogensaangifte deponeren.

Volgens het Rekenhof hebben vorig jaar 10.918 personen een mandatenlijst ingediend voor 2019. Het jaar voordien waren dat er nog 9.777. Ook het aantal vermogensaangiften is gestegen, meer bepaald van 4.299 in 2019 naar 4.789 in 2020.

Uit de cijfers van het Rekenhof blijkt nog dat er vorig jaar 55 mandatarissen geen mandatenlijst hebben ingediend. Dat zijn er 108 minder dan het jaar voordien. “Het aantal mandatarissen in gebreke is dus gedaald met 66,3 procent”, stelt het Rekenhof.

Het gaat onder meer om Vlaams parlementslid voor Open Vld Els Ampe en voormalig Vlaams parlementslid voor N-VA - die de laatste twee jaar als onafhankelijke zetelde - Grete Remen. Daarnaast heeft ook ex-Kamerlid voor N-VA Kris Luykx geen mandatenlijst ingediend. Huidig N-VA-Kamerlid Bert Wollants diende dan weer wel een mandatenlijst in, maar geen vermogensaangifte.

Sinds 2020 kan het Rekenhof ook administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen aan mandatarissen die de verplichtingen rond hun mandatenlijst niet naleven. Maar in plaats van te sanctioneren, geeft het Rekenhof naar eigen zeggen voorrang aan het begeleiden van mandatarissen. “Door deze aanpak is het aantal mandatarissen die geen mandatenlijst hebben ingediend verder gedaald”, klinkt het.

Het Rekenhof zal dit jaar ook geen boetes opleggen aan wie zijn mandatenlijst te laat heeft ingediend. Enkel wie geen mandatenlijst of vermogensaangifte heeft ingediend, riskeert een boete. “Deze houding komt tegemoet aan de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-crisis.”

De ‘mandatenkampioen’ in 2019 was Françoise Roels van vastgoedgroep Cofinimmo. Zij komt aan 90 mandaten. Daarvan zijn er twee bezoldigd: bij Cofinimmo en als lid van de raad van bestuur van Proximus Media House, het vehikel achter Proximus TV.

