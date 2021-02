De Bleeker werkt aan verbod voor ongewenste geadresseerde reclame in de brievenbus

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) werkt aan een wettelijk verbod op ongewenste geadresseerde reclame in de brievenbus. Concreet zullen bedrijven de zogenaamde ‘Robinsonlijst’ verplicht moeten raadplegen vooraleer ze reclame versturen, naar analogie met de ‘Bel-me-niet-meer-lijst’.

Sinds 2015 beheert de federale overheidsdienst Economie een lijst met mensen die hebben aangegeven niet opgebeld te willen worden voor reclame, de zogenaamde ‘Bel-me-niet-meer-lijst’. Bedrijven die consumenten willen bellen moeten verplicht eerst die lijst raadplegen. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker wil dat nu ook verplicht maken voor geadresseerde post. Ook daarvoor bestaat een databank met mensen die geen reclame in de bus willen, de ‘Robinsonlijst’.

Foto: Geert Van de Velde

In samenspraak met de sector heeft De Bleeker nu besloten om een private partner de opdracht te geven om de lijst te beheren. Dat wordt het Communicatie Centrum, een associatie die zelfregulering inzake communicatie in België organiseert. Ook de Bel-me-niet-meer-lijst zal bij het Communicatie Centrum worden ondergebracht, meldt De Bleeker. “Door de efficiëntiewinsten die hiermee gerealiseerd kunnen worden, zal de kostprijs voor bedrijven om beide lijsten te consulteren goedkoper worden. Het is dus de sector en niet de belastingbetaler die de kosten voor het systeem zal dragen”, verzekert ze.

Nu de werkwijze beslist is kan er werk gemaakt worden van het wettelijk kader om de consultatie van de Robinsonlijst te verplichten. Daarbij zal ook voorzien worden in boetes voor bedrijven die de verplichting aan hun laars lappen, zegt De Bleeker. De Open Vld-staatssecretaris wil dat kader tegen de zomer rond hebben.