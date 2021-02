Pro League overlegt dinsdag over besneeuwde velden en reglement

De raad van bestuur van de Pro League komt dinsdag samen en zal zich onder meer buigen over de bevroren voetbalvelden in het Waasland, Oostende en Charleroi van afgelopen weekend. Na de geleden imagoschade zal bekeken worden in welke mate de reglementen daaromtrent aangepast moeten worden.

Omdat de velden niet ijsvrij waren en het risico op letsels bij de spelers daardoor te groot was geworden, moesten de wedstrijden Waasland-Beveren/Eupen, Oostende/Genk en Charleroi/Club Brugge van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League uitgesteld worden. Nergens anders in Europa werden wedstrijden uitgesteld omwille van de winterprik. En dus zit de Pro League verveeld met dat gezichtsverlies. Bovendien is er door de pandemie al weinig marge op de kalender.

Het intern reglement van de Pro League schrijft voor dat clubs er te allen tijde voor moeten zorgen dat hun terreinen speelklaar zijn. Dat kan met behulp van veldverwarming, maar die is niet verplicht. Ook een zeil volstaat. Mocht de scheidsrechter dan toch beslissen dat de genomen maatregelen niet volstaan om de wedstrijd in alle veiligheid te laten doorgaan, moet het management van de Pro League beoordelen of er zich een overmachtssituatie voordeed. De beoordeling gebeurt op basis van het scheidsrechtersverslag, maar de thuisploeg krijgt ook de gelegenheid zijn argumenten over te maken. Waasland-Beveren, KV Oostende en Charleroi riskeren zo een boete van 50.000 euro. De Pro League doet mogelijk deze week al uitspraak daarover.

Intussen zal de raad van bestuur dinsdag het hete hangijzer bespreken en bekijken of er niet meer investeringen nodig zijn in de aanleg en het onderhoud van veldverwarming. Mogelijk worden de regels op korte termijn dus net iets strenger.

Andere agendapunten zijn de implementatie van de VAR in 1B, die in principe gepland stond voor volgend seizoen. Door de gewijzigde competitieformules en het tekort aan scheidsrechters dreigt echter uitstel. Daarnaast zal ook stilgestaan worden bij de beslissingen van een aantal clubs, zoals RSC Anderlecht, om hun stadion ter beschikking te stellen als vaccinatiecentrum. Tot slot zal ook verder gesproken worden over de verlenging van het huidige competitieformat met 18 ploegen in 1A en de integratie van U23-teams in 1B en de hoogste nationale amateurreeksen.