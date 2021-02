Diest / Erpe-Mere -

Agna Huybrechts kan het niet vatten. Haar 31-jarige zoon, Ian Michels, afkomstig uit Diest, stierf afgelopen vrijdag nadat hij enkele dagen ervoor in Bambrugge in de eerste sneeuw geslipt was en onder een vrachtwagen belandde. “Ik praat nog elke dag met hem via Messenger.”