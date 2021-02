Zeven minderjarigen nacht in cel na lockdownfeestje in Kapellen

Zeven minderjarigen zijn zaterdagnacht betrapt op een lockdownfeestje in Kapellen. Dat meldt Radio 2 en wordt bevestigd aan onze redactie. De jongeren werden gearresteerd, verhoord en voorgeleid bij de jeugdrechter. Dat gebeurde pas zondag, waardoor de jongeren de nacht in de cel doorbrachten. De ouders hebben kritiek op die aanpak, maar volgens jeugdrechter Luk Versteylen werd wel degelijk de juiste procedure gevolgd.

Het was rond 23.30 uur dat de politie reageerde op een melding over een lockdownfeestje in Kapellen. Ter plaatse trof de politie zeven minderjarigen aan. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor en verhoord, net als hun ouders. Uit de verhoren bleek dat het lockdownfeest op voorhand was georganiseerd – volgens onze informatie zelfs met toestemming van de ouders.

Volgens Antwerps jeugdrechter Luk Versteylen, die niet betrokken is bij dit dossier maar wel duiding geeft als persrechter, bestaan er duidelijke richtlijnen over corona-gerelateerde feiten bij minderjarigen. “Als het gaat om een vooraf georganiseerd feestje, als de jongeren zich weerspannig gedragen of als het niet de eerste keer is dat ze worden betrapt, moeten ze worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Het is de magistraat van dienst die daarover beslist.”

Aangezien het feestje vooraf was gepland, was een voorleiding bij de jeugdrechter nodig. Die gebeurde zondag in aanwezigheid van de ouders. In dit geval legde de jeugdrechter enkele maatregelen op: alle betrokkenen krijgen een maand huisarrest en zullen achteraf 20 tot 40 uur dienstverlening moeten verrichten, dat is het equivalent van een werkstraf bij volwassenen.

Streng

Een aantal van de ouders van de jongeren vindt het niet kunnen dat de hele procedure van zaterdagnacht tot zondagochtend heeft geduurd. “Maar alle jongeren én hun ouders worden verhoord en daarna volgt nog de voorleiding. Dat alles neemt uiteraard tijd in beslag”, aldus Versteylen.

Ook Kristof Aerts van het Antwerpse parket benadrukt dat deze maatregelen niet zomaar worden getroffen. “Met dit soort feestjes brengen jongeren zichzelf en anderen in gevaar. We kunnen dit niet door de vingers zien en treden streng op.” Meerderjarigen die in Antwerpen worden betrapt op een lockdownfeestje worden rechtstreeks gedagvaard voor de politierechter, die aanpak geldt niet bij minderjarigen.