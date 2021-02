Thomas Meunier trekt mee naar Sevilla met Dortmund, dat nieuwe coach beet heeft voor volgend seizoen

Marco Rose wordt volgend seizoen de nieuwe coach van Borussia Dortmund. De 44-jarige Duitser, die op dit moment nog trainer is van Borussia Mönchengladbach, volgt de in december ontslagen Lucien Favre op.

De 44-jarige Duitser heeft het bestuur van Gladbach laten weten dat hij, ondanks een contract dat doorloopt tot medio 2022, in de zomer vertrekt. Rose maakt gebruikt van een clausule die het mogelijk maakt om na dit seizoen weg te gaan.

Rose is sinds de zomer van 2019 trainer van Borussia Mönchengladbach, dat vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daardoor plaatste voor de Champions League. Daarin wist de Duitse ploeg zich ook te kwalificeren voor de knock-outfase. Volgende week ontvangt Gladbach Manchester City in de achtste finales.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

Dortmund kent een eerder tegenvallend seizoen en de Zwitserse coach Lucien Favre moest midden december zijn koffers pakken bij de Borussen. Assistent Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen zijn functie over bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard.

Meunier mee naar Sevilla

Borussia Dortmund kan woensdagavond in zijn heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League op bezoek bij het Spaanse FC Sevilla opnieuw rekenen op Thomas Meunier, die wekenlang out was met een ontsteking aan de knie, zo maakte coach Edin Terzic maandag bekend. Voor collega-Rode Duivel Thorgan Hazard komt het duel nog te vroeg.

De 29-jarige Meunier zit zo voor de eerste keer in de selectie sinds hij eind vorige maand de kniekwetsuur opliep. Daardoor miste hij in totaal vier wedstrijden. Thorgan Hazard traint intussen weer mee bij de Borussen, maar reist niet mee af naar Andalusië, net als verdediger Dan-Axel Zagadou en doelman Roman Bürki. Axel Witsel is zoals bekend langer out.

Dortmund zakt na de recente vijf op achttien in de competitie met heel wat kopzorgen naar Spanje af. “We willen laten zien waartoe we in staat zijn”, bekende Terzic. “Als je naar de huidige vorm kijkt, is Sevilla natuurlijk in het voordeel. Maar als wij over 180 minuten een constante in onze prestatie kunnen leggen, hebben we een goeie kans om door te stoten naar de volgende ronde.”