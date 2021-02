Catalaanse separatisten lijken regering te willen vormen na verkiezingen

De Catalaanse partijen die de afscheiding willen van Spanje, proberen samen een nieuwe regering te vormen in het regioparlement. De Catalanen stemden zondag erg versnipperd, maar de partijen die afscheiding willen behaalden samen wel een meerderheid.

Uit de resultaten tekent zich niet echt een duidelijk mandaat af. De opkomst bedroeg amper 53 procent en een partij die tegen separatisme gekant is, de socialisten, werd de grootste partij. Maar daarmee hebben ze nog maar 33 van de 68 zetels die nodig zijn voor een meerderheid in het parlement, dat 135 zetels telt.

Bovendien behaalde de linkse separatistische partij Esquerra Republicana (ERC) ook 33 zetels, met minder stemmen weliswaar, een gevolg van de manier waarop stemmen regionaal gewogen worden. De ERC probeert een coalitie te smeden met andere separatistische partijen. Samen zouden ze 74 zetels tellen.

Sinds de verkiezingen van december 2017 leidde de ERC een minderheidsregering, samen met het liberaal-conservatieve en separatistische Junts per Catalunya, dat 32 zetels behaalde. Ze kregen steun van een kleinere partij, met 9 zetels.

Laura Borras, die Junts per Catalunya leidt, zei aan de zender TV3 dat haar partij “geen enkel probleem” zou hebben om ERC-leider Pere Aragones te steunen als regeringsleider. In de huidige regering was Junts per Catalunya de grootste partij en leverde ze de regiopresident.

Separatistische partijen kwamen voor de verkiezingen overeen dat ze nooit zouden samenwerken met de socialisten, die hun aantal zetels niettemin zagen verdubbelen van 17 naar 33 zetels. Op die manier lijkt de partij weinig opties te hebben om een regering te vormen, ook al claimden ze net als ERC dat ze een regering proberen te vormen.

Het Catalaanse separatisme is al lang een kwestie die de regio diep verdeelt. In 2017 escaleerde de situatie compleet, toen separatisten een referendum afdwongen, zodat de centrale regering in Madrid zich genoodzaakt zag om de regioregering te ontbinden. Het gerecht veroordeelde verschillende separatistische leiders. Maar de Catalaanse kiezers stemden bij de daaropvolgende verkiezingen de separatisten weer de regering in.

