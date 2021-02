Club Brugge met zorgen naar Kiev: Stefano Denswil en Matej Mitrovic out met corona, Charles De Ketelaere ziek naar huis

Brugge - Slecht nieuws voor Club Brugge: Charles De Ketelaere werd maandagochtend met ziekteverschijnselen uit voorzorg naar huis gestuurd. Dinsdag moet blijken of de Belofte van het Jaar corona opgelopen heeft. Ook raakte bekend dat Denswil en Mitrovic positief testten op corona.

Maandagochtend werden alle spelers opnieuw aan een test onderworpen, al ziet het er alvast niet goed uit voor Charles De Ketaelere. De youngster kampte met symptomen en werd stante pede naar huis gestuurd. Afgelopen zondag zaten Denswil en Mitrovic alvast niet op de bus naar Charleroi. De wedstrijd werd uiteindelijk afgelast, maar ook zij voelden zich niet al te best. Daarom besloot men bij Club Brugge geen risico te nemen. Maandag raakte bekend dat Denswil en Mitrovic besmet zijn met corona.

Ook nog eens -15 graden?

Die besmettingen zijn slecht nieuws in aanloop van de Europa League-match in en tegen Dinamo Kiev komende donderdag, een heenwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van 1/16de finales. De omstandigheden zijn allesbehalve ideaal: de temperaturen duiken onder -10 in Oekraïne. Indien het -15 wordt, kan een ploeg zelfs weigeren om aan te treden. Club Brugge stapt normaliter woensdagavond op de charter richting Kiev, waar donderdagavond om 18.55 uur afgetrapt wordt in het Olympisch stadion. Nieuwkomer Tahith Chong is niet speelgerechtigd in de Europa League.