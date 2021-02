Separatisten versterken meerderheid in Catalaans parlement

De separatistische partijen hebben zondag hun meerderheid nog versterkt in het regionale parlement van de Spaanse regio Catalonië. Dat blijkt, met ruim 80 procent van de stemmen geteld, uit de eerste officiële resultaten van de stembusgang.

De kandidaat van de socialistische premier Pedro Sanchez, ex-minister van Gezondheid Salvador Illa, staat aan de leiding met ongeveer 23 procent en haalt 33 tot 34 van de 135 zetels binnen in het Catalaanse parlement. Maar aangezien de separatistische partijen zich schriftelijk hebben geëngageerd om geen akkoord te sluiten met hem, zal Illa niet kunnen rekenen op voldoende stemmen in het parlement om het Catalaanse presidentschap van Catalonië op zich te nemen.

Het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) zou tweede worden met 21 procent van de stemmen en 33 zetels. De derde plaats is volgens de eerste resultaten weggelegd voor het liberaal-conservatieve Junts per Catalunya (JxCat) van voormalig Catalaans president Carles Puigdemont, met iets meer dan 19 procent en 32 zetels. Het extreemlinkse CUP haalt zo’n 6,5 procent, goed voor 9 zetels. Samen zullen de separatisten naar alle verwachting beschikken over een totaal van 73 à 80 zetels in het parlement in Barcelona. Voor een meerderheid zijn 68 zitjes nodig.

De conservatieve volkspartij Partido Popular strandt op ongeveer 3,7 procent en haalt amper 3 zetels binnen. De partij doet daarmee slechter dan het extreemrechtse Vox, dat 8 procent van de stemmen scoorde, goed voor 11 zetels. De liberalen van Ciudadanos vallen terug naar 5,5 procent en 6 zetels.

Het radicaal-linkse Unidas Podemos, dat in Catalonië naar de kiezer trok onder de naam En Comu Podem, boekte met iets minder dan 7 procent en 8 zetels grofweg hetzelfde resultaat als in 2017.

Lage opkomst

Opiniepeilingen wezen vooraf op een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders van de afscheiding van Spanje. De twee kampen zijn al jaren min of meer gelijk verdeeld. De verwachting is dat de regeringsvorming moeilijk zal verlopen.

De opkomst van de verkiezingen lag zoals verwacht duidelijk lager dan in 2017, wegens het coronavirus, en strandt op iets meer dan 50 procent.