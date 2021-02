Google betaalt Frankrijk 1,1 miljoen euro boete na verkeerde classificatie hotels

De Amerikaanse groep Google is Frankrijk een boete van 1,1 miljoen euro verschuldigd omdat ze de Franse hotels niet volgens de officiële indeling heeft geordend. Dat heeft de Franse administratieve dienst voor fraudebestrijding maandag bekendgemaakt. Google gebruikte een eigen classificatie volgens eigen criteria.

Na klachten van hoteleigenaars over de classificatie op Google heeft het directoraat-generaal Concurrentie, consumentenzaken en fraudebestrijding (DGCCRF) in 2019 een onderzoek opgestart. Dat onderzoek heeft “het misleidende karakter van de hotelindeling aangetoond”, legt de dienst voor fraudebestrijding uit in een persbericht.

Het DGCCRF vergeleek de beoordeling van meer dan 7.500 hotels op Google, gaande van 1 tot 5 sterren, met de officiële ordening. Die wordt in Frankrijk door Atout France, het bureau voor toerismeontwikkeling, uitgegeven. Zo bleek dat de Amerikaanse internetgigant de hotels had geclassificeerd volgens haar eigen ordeningscriteria.

Die “eigen” ordening was volgens DGCCRF bijzonder nadelig voor de klanten, omdat ze een ander beeld kregen van het niveau van de diensten die ze in de hotels konden verwachten. Ook hoteleigenaars zouden er last van hebben ondervonden, omdat hun etablissementen mogelijk slechter werden voorgesteld dan ze in werkelijkheid, volgens Atout France, zijn.

Google Frankrijk heeft nu haar classificatie aangepast, en zal de staat een boete van 1,1 miljoen euro betalen.